Coşkun Sabah: Evlenmek istiyorum

Yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yapan sanatçı Coşkun Sabah, basın toplantısında bir itirafta bulundu.

Türk sanat müziğinin usta ismi Coşkun Sabah,basın toplantısı yaptı.

Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"ORTAM UYGUN"

"Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır.

"BİZİ KORUMANIZ LAZIM"

Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız.

İTİRAF GELDİ

Sabah, bir de itirafta bulundu. Usta şarkıcı, bekarlığın kendisi için olmadığını anladığını söyledi:

"Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim. Hala evlenmek için can atıyorum"