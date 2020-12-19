Coşkun Sabah: Kimse kızımın bikinili fotoğrafına bakamaz

Kızı Roza'nın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmeyeceğini söyleyen sanatçı, "Ben Diyarbakırlıyım, böyle şeyler bize ters" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Coşkun Sabah, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda kızı Roza Sabah ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bikini giydiği için kızıyla küs kaldığı iddialarına yanıt veren Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğraflarını Instagram'a koymasını doğru bulmadığını belirtti.

"KIZIM SAFTİRİĞİN TEKİ"

Kızının sosyal medya paylaşımlarının internet ortamında yayınlandığını söyleyen Coşkun Sabah, şu ifadelere yer verdi:

"Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye. Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın.

"BEN DİYARBAKIRLIYIM, BUNLAR BİZE TERS"

Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"





"HAYATTA NE SAPIKLAR VAR"

Bir baba olarak böyle bir duruma müsaade etmeyeceğini vurgulayan Sabah, Cimin'in "Bence bikini giymek gayet normal bir durum" ifadesine karşılık olarak da şunları söyledi:

"O zaman siz sapık erkek tiplerini bilmiyorsunuz. Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi? Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor.

"KIZIMIN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINA BAKAMAZLAR"



Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz."







