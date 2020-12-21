Coşkun Sabah'ın ses kaydı ortaya çıktı

Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları üzerine sarf ettiği sözlerin yanlış aktarıldığını iddia etmişti.

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta Gazetesi’ne verdiği röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı tepki toplamıştı.

Ünlü sanatçı, bu sabah sunuculuğunu Hakan Ural'ın yaptığı magazin programına konuk oldu. Sabah, canlı yayına bağlanarak tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

"İSPAT ETSİNLER"

Ünlü müzisyen kendisine iftira atıldığını söyleyerek, “İspat edilsin, ses kaydını istiyorum” dedi.

Programda ilk kez müzisyen ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı. Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine “Ben başlık benim açıklamam değil dedim” ifadesini kullandı.

"1 MİLYON VERECEĞİM"

Sabah, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine söylediği "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu" sözleri tartışma yaratmıştı.

Sabah, verdiği röportajda bu sözleri söylemediği belirterek, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye de bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.