Coşkun Sabah'ın yeni işi

Coşkun Sabah, arkadaşıyla beraber iyi gelir getireceğini düşündüğü bir işe girdi.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, YouTube'dan canlı yayınlanan bir programa konuk oldu.

"MÜZİĞİ BIRAKMIYORUM"

Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi, yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik.” dedi.

"İYİ BİR GELİR KAYNAĞI OLUR"

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım." şeklinde konuştu.

"GÜNDE 15 BİN YUMURTA"

Sabah, "Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir’deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık.” ifadelerini kullandı.

"ŞARKILARIMI DİNLETİRİZ"

Müziğin hayvanlar üzerinde olumlu etkileri kendisine hatırlatıldığında ise sanatçı, gülerek “Evet bu bir gerçek, benim şarkıları tavuklara dinletiriz tabii, neden olmasın?” açıklamasını yaptı.