Cristiano Ronaldo, sevgilisine mücevher çantası aldı

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 1.5 milyon değerinde mücevher çantası aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı hediyelerle gündem olmaya devam ediyor.

Portekizli yıldız, Rodriguez'e son olarak yaklaşık 2.6 milyon poundluk mücevher koleksiyonunu koyması için özel bir çanta aldı.

MÜCEVHER ÇANTASI 1.5 MİLYON

Ronaldo, sevgilisinin mücevherlerini taşıyabilmesi için Louis Vuitton Malle Vendome marka aksesuar çantasına 1.5 milyon lira ödedi.

"SUSUYORUM"

Hediyesini çok beğenen Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından çantayı paylaşarak Ronaldo'yu etiketledi. Yaklaşık 137 santim yüksekliğindeki çantanın sekiz çekmecesi bulunuyor.

Rodriguez, ekiz çekmeceli çantanın fotoğrafına "Susuyorum, Cristiano" yazdı.