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    Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına servet değerinde yüzük

    Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e aldığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 07:48
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 07:48
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    Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına servet değerinde yüzük

    Saha içinde bir çok rekorun sahibi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, özel hayatında da bir rekora imza attı.

    Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e 6 milyon 220 bin TL’ye yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı. Ronaldo, kız arkadaşına en pahalı nişan yüzüğü satın alan futbolcu oldu.

    LİSTENİN EN BAŞINDA

    Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada Ashley Cole'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.

    4 ÇOCUĞU VAR

    Ronaldo ile Georgina'nın 2 yaşında Alana isimli bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun ayırca taşıyıcı annelikten Eva ve Mateo isimli ikizleri ile 10 yaşında Cristiano Jr ismi verdiği çocukları da bulunuyor.

    Cristiano Ronaldo dan nişanlısına servet değerinde yüzük #1

    Cristiano Ronaldo dan nişanlısına servet değerinde yüzük #2

    Cristiano Ronaldo dan nişanlısına servet değerinde yüzük #3

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