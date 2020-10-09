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    Çukur'dan ayrılan oyuncular hangi dizide buluştu?

    Çukur dizisine veda eden Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan yeni bir dizi ile yeniden seyirci karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 16:08
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    Çukur'dan ayrılan oyuncular hangi dizide buluştu?

    Show TV'de ekrana gelecek olan yeni dizi Alev Alev'de, Çukur'a veda eden oyuncular buluştu. Alev Alev dizisinde Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra, son olarak Çukur'da rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan da başrollerde oynayacak.

    Alev Alev dizisi, bambaşka hikayelerle kesişen üç farklı, güçlü kadının hayatına odaklanıyor.

    Çukur dan ayrılan oyuncular hangi dizide buluştu? #1

    ÇUKUR'A VEDA ETMİŞLERDİ

    Yeni diziyle ekrana dönecek olan Dilan Çiçek Deniz, Çukur'da Yamaç'ın eşi Senayı oynamış ve 2. sezonun son bölümünde veda etmişti. Çukur'da Azer Kurtuluş'u oynayan Cihangir Ceylan ile Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş ise geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı.

    Çukur dan ayrılan oyuncular hangi dizide buluştu? #2

    USTA İSİMLER YER ALIYOR

    İlk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Alev Alev dizisinde 3 kadının bambaşka hayat hikayelerine odaklanılacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

    ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    "Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek."

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