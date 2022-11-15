Çukur'un Timsah Celil'i dolgu yaptırdı

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli estetik yaptırdı.

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, bir süre önce trans olduğunu açıklamıştı.

Yine estetiklendi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı.