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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı

    Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftar hakkında gözlemlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 14:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda ünlü isimlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarda Erdoğan'la sohbet edip fotoğraf çektiren ünlü isimler, iiftar yemeğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    İftara katılan sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber geçirdikleri o anlarda yaşadıklarını ve gözlemlerini paylaştı.

    İşte Sabah'a konuşan ünlü isimlerin geceye dair anlattıkları o detaylar:

    Orhan Gencebay: Harika bir geceydi

    "Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #1

    Demet Akalın: Çok keyifliydi

    "Tüm sanatçılar adına Cumhurbaşkanımızdan gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kaldırılması konusunda talepte bulundum. Böyle bir davete katılmak, Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya gelmek çok keyifliydi."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #2

    Hülya Avşar: Herkes birbirine güzel bakıyordu

    Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar, o anı anlattı:

    "Siyasetten uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortamdı. Çok keyifliydi.

    Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın iftar yemeğine gitmek keyif veriyor. Siyasetten, kargaşadan uzak, herkesin birbirine güzel baktığı bir ortamda, senede bir olan bu davette, birbirimize hal hatır sormak daha da bir keyif veriyor"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #3

    Hülya Koçyiğit: Hepimiz mutlu olduk

    "Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Hanım çok değerli konuklarıyla bu akşam iftar yaptı. Her zamanki gibi mütevazı kişiliği ile hepimizi tek tek selamlayıp hatırını sordu ve kültür sanat insanlarını onore edecek çok güzel bir konuşma yaptı. Hepimiz çok mutlu olduk."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #4

    Birol Güven: Sigarayı sordu

    "Uzun süredir görüşmeyen insanlar birbirlerine sarıldılar. Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp tüm misafirlerle tek tek el sıkıştı. Tüm katılanlara kendi alanlarıyla ilgili sorular sordu, neredeyse herkesin çalışmalarını oldukça detaylı biliyordu. Bu beni çok şaşırttı çünkü çok yoğun bir insan.

    Bizlerle diziler, filmler üzerine konuştu. Bazı arkadaşlarımıza da sigarayı bırakıp bırakmadıklarını sordu. Bırakmalarını istedi. Klasik bir iftar menüsü vardı; iftariyelik, pide, çorba gibi."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la iftar yapan sanatçılar yaşananları anlattı #7


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