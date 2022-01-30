Cüneyt Arkın, asla oynamayacağı 3 rolü açıkladı

Yeşilçam efsanelerinden Cüneyt Arkın, asla bürünemeyeceği 3 karakteri sıralayarak “Bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım” dedi.

Türk sinemasının efsane jönü Cüneyt Arkın, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

Posta’dan Oya Çınar “Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” diye sordu, Yeşilçam’ın yıldızı 3 rol sıraladı.

“EŞCİNSELİ YA DA KADINI OYNAMAM”

Cüneyt Arkın, “Genelde ‘hayır’ demez oyuncu” dese de asla bürünemeyeceği karakterleri paylaştı.

Arkın, “Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” dedi.

“SALİH BADEMCİ’Yİ BEĞENDİM”

Bunu söylerken Salih Bademci’nin son oynadığı dizideki rolü hatırlatılan Arkın, “Bak onu ben de beğendim. Güzel oynamış. Duygusunu vermiş.” şeklinde konuştu.

“EROL TAŞ’LA KOMEDİ BİLE OYNADIM”

“Kendi adıma geride 'ah' diyeceğim bir şey kalmamış” diyen Arkın, şöyle devam etti:

“Düşünüyorum; ben Erol Taş’la komedi bile oynadım. Romantik filmlerde oynadım, aksiyon oynadım. Daha ne olsun.”