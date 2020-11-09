Cüneyt Arkın, film kazalarını yayınladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın şaşkına çeviren film kazaları paylaşımı olay oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından filmlerde geçirdiği kazaların vücudunda yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaştı.

"HALKIMA HELAL OLSUN"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yeşilçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın paylaşıma şu notu düştü: "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun"

Oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları:

- Battal Gazi'nin İntikamı filminde saçları yandı

- Kuşçu filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu

- Vurgun filminde sağ dirseği ezildi

- Çıtkırıldım filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi

- Şafakta Son Kurşun filminde sol omuz kemiği kırıldı

- Malkoçoğlu filminde sol diz kapağı parçalandı.

"SEYİRCİMİ KANDIRMAM"

Arkın, daha önce verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu:

"Ben seyircimi asla kandıramazdım. Dublör kullanmak seyirciyi kandırmak olurdu."

DOKTORLUĞU BIRAKTI

Cüneyt Arkın, liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.



