Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu

Genç oyuncu Zeynep Cüreklibatır'a en büyük destek, dedesi Cüneyt Arkın'dan geldi.

Yeyşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır da oyuncu oldu.

Exxen için çekilen “Kovala” filminde Stabil ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz’ın kardeşini oynayan Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı.

"TORUNUMUN İLK FİLMİ"

Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba’nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın bir paylaşım yaparak, “Torunum Zeynep’in ilk filmi ‘Kovala’ Exxen’de yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık.” dedi.