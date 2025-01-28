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Haber Merkezi

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şube daha açtı..

Etiler semtinde açılışı yapılan restorana ziyaretçi akını sürüyor..

Son olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, CZN Burak'ın yeni şubesine geldi.

GOMIS İLE MUTFAKTA

CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Gomis ile mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.

"CZN BURAK vs CZN GOMIS"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: