Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, ‘‘En Güzel Bağ Sevgidir’’ sloganıyla birçok kalbe dokunuyor.

CZN Burak, bu defa kendisiyle görüşmek isteyen Eymen ile buluştu.

GÖRENLERİ DUYGULANDIRAN ANLAR

Eymen ile bir araya gelen ve "En güzel bağ sevgidir." diyen CZN Burak, duygu dolu anları sosyal medyadan, "Eymen kardeşim Czn Burak Amcasını çok seviyordu sonunda bir araya geldik." notuyla paylaştı.

Eymen ise CZN Burak ile bir araya geldiği için duygulandı ve Burak Özdemir'e sıkı sıkı sarıldı.

O anları izleyenler de CZN Burak'ı davranışından dolayı tebrik etti.