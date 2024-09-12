Milyonlarca kişinin Instagram, TikTok ve YouTube'da takip ettiği CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, küresel çapta tanınan bir marka haline geldi.
CZN Burak, son zamanlarda yeni şube açılışlarına da hız verdi.
CZN BURAK'A LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yeni bir şube açmaya hazırlanan CZN Burak'a büyük bir sürpriz yapıldı.
Açılış öncesinde Özbekistanlı iş insanı Aziz ve ailesi ile buluşan Özdemir'e lüks bir araba hediye edildi.
CZN Burak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖZBEK HAYRANINDAN 5 MİLYON TL DEĞERİNDE JEST
Özbekistanlı hayranı, daha önce de Vadi İstanbul'daki mekan açılışında CZN Burak'a 5 milyon TL değerinde bir araç hediye etmişti.
CZN Burak yeni mekanını açmak için lüks araçlarını satmak zorunda kalmıştı.
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