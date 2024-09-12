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CZN Burak'a Özbekistan'da büyük sürpriz: Lüks araba hediye edildi

CZN Burak'a Özbekistan'da büyük sürpriz: Lüks araba hediye edildi CZN Burak, Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarından biri olarak, Taşkent'te yeni bir şube açmaya hazırlanıyor. Açılış öncesinde Burak Özdemir'e, Özbekistanlı iş insanı tarafından lüks araba hediye edildi. Özdemir o anları sosyal medyadan paylaştı.