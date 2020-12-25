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    CZN Burak'ın fotoğrafı Burj Khalifa'ya yansıtıldı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burj Khalifa binasına, Dubai ve Orta Doğu’nun en büyük restoranını açan ünlü şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir’in fotoğrafı yansıtıldı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 02:56
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    CZN Burak'ın fotoğrafı Burj Khalifa'ya yansıtıldı

    CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai’deki restoranın hazırlıklarını tamamladı.

    25 Aralık’ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu’nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi.

    FOTOĞRAFI YANSITILDI

    Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'da ise CZN Burak sürprizi yaşandı.

    Binaya Burak Özdemir’in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Özdemir paylaşımında, “Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

    CZN Burak ın fotoğrafı Burj Khalifa ya yansıtıldı #1

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