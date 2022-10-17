Dağhan Külegeç nişanlandı

Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Bir dönemin fenomen dizilerinden Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Efe rölüyle hafızalara kazınan oyuncu Dağhan Külegeç, bir süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Çiftin nişan haberini, Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Kayınvalide oldum"

"Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmî olarak kayınvalide oldum :)) Artık düğünü konuşuyoruz." notunu düştü.

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan yıldı ünlü oyuncu, nişanda çekilmiş pozunu "Söz, isteme, nişan" notuyla yayınladı.