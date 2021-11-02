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    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi

    Sevdiği kızın annesini ikna etmek isteyen damat adayı Balıkçı Müslüm, Seda Sayan'ın programında stüdyoya hamsi getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 13:36
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    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi

    Seda Sayan’ın sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programında, farklı olaylar yaşanmaya devam ediyor.

    Programa gelerek aşklarını itiraf eden, çeşitli nedenlerle evlenemeyen çiftlere, deneyimli sunucu kol kanat geriyor.

    Bu hafta programa damgasını vuran çift, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Müslüm ile Gökşen oldu.

    Gökşen’in annesi Sevgi Hanım, Müslüm’ü damat olarak istemeyince stüdyoda ikna çalışmaları başladı.

    Sevgi Hanım’ı ikna etmek isteyen Müslüm, stüdyoya geldi.

    Elinde hamsilerle gelen Müslüm, Sevgi Hanım tarafından hoş karşılanmadı.

    SEDA SAYAN VE SEYİRCİ DESTEK VERDİ

    Sevgi Hanım, “Otur da kendin ye beni balıkla kandıramazsın.” deyince Seda Sayan, “Müslüm ben seni seviyorum. Arkandayım oğlum yürü.” diyerek destek verdi.

    Seyirci de “Senin erkek evladın var mı? Sana evlat olur ne güzel.” diyerek anneyi yumuşatmaya çalıştı.

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi VİDEO

    BALIKLAR ORKESTRA EKİBİNE KALDI

    Sevgi Hanım, “Sen niye istemiyorsun bu çocuğu?” sorularına, “Çocuk gibi.” yanıtını verdi.

    Balıkları orkestra ekibine vermek zorunda kalan Müslüm, Gökşen’in yanına oturdu.

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi #1

    “NE BU HAREKETLER BÖYLE YA…”

    Gökşen, annesinin karşısında Müslüm’ün yüzünü sevince anne Sevgi Hanım, “Ne bu hareketler böyle ya… Burada 80 milyon kişi izliyor.” diye bağırarak tepki gösterdi.

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi #2

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi #3

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi #4

    Damat adayı, Seda Sayan’ın programına hamsi ile geldi #5

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