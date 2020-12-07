Damla Ersubaşı: Anneniz olduğum için şanslıyım

Oyuncu Damla Ersubaşı, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın küçük kızı Zeynep Nisa, 1 yaşına bastı.

Kızının yeni yaşını evde mütevazı bir sürprizle kutlayan Ersubaşı, partiden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"AH, NE ŞANSLIYIM"

Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra ile birlikte çekilen bu karelerine, "Ah, ne şanslıyım ben anne olduğum için, sizin anneniz olduğum için... Hayatımın en güzel 'iyi ki'leri!" notunu düştü.