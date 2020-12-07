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    Damla Ersubaşı: Anneniz olduğum için şanslıyım

    Oyuncu Damla Ersubaşı, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 11:55
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:57
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    Damla Ersubaşı: Anneniz olduğum için şanslıyım

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın küçük kızı Zeynep Nisa, 1 yaşına bastı.

    Kızının yeni yaşını evde mütevazı bir sürprizle kutlayan Ersubaşı, partiden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

    "AH, NE ŞANSLIYIM"

    Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra ile birlikte çekilen bu karelerine, "Ah, ne şanslıyım ben anne olduğum için, sizin anneniz olduğum için... Hayatımın en güzel 'iyi ki'leri!" notunu düştü.

    Damla Ersubaşı: Anneniz olduğum için şanslıyım #1

    Damla Ersubaşı: Anneniz olduğum için şanslıyım #2

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