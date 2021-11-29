Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affetti

Damla Ersubaşı, çocuklarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'i affetti.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları olan çift, geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

BİR ŞANS DAHA

Çocukları için bir araya gelen ve son dönemde yaptıkları paylaşımlarla kafa karıştıran Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, aralarındaki buzları eriterek; ilişkilerine bir şans daha verdi.

"MİNİK KUŞ"

Çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim" notunu düştü. Mustafa Can Keser ise paylaşımın altına "Minik kuş geri döndü." yazdı.

"CAN PARÇAM"

Keser ise eski eşi ile verdiği benzer bir pozu, "Mis kokulum, can parçam." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareye kayıtsız kalmayan Ersubaşı ise gönderiye "Can parçam." yorumunu yaptı.