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    Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşüyorum

    Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandıran oyuncu Damla Ersubaşı, konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 15:00
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    Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşüyorum

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekanda arkadaşıyla buluştu.

    Ünlü oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ersubaşı, “Eski eşi Mustafa Cankeser’le barıştı” haberlerine açıklık getirdi:

    "GÖRÜŞMEYE DEVAM"

    “Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Çocuklarımız var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz.”

    Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşüyorum #1

    Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşüyorum #2

    Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşüyorum #3


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