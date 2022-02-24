Damla Ersubaşı, eski kocasından yine ayrıldı

Damla Ersubaşı'nın, barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldığı iddia edildi.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmiş ve iki de çocuk dünyaya getirmişti.

Evlendikten sonra mesleğine ara veren Ersubaşı, eşinden şiddet gördüğü iddialarıyla yıllar sonra gündeme gelmeye başlamıştı.

Çok zor günler geçirdiğini söyleyen ve 2020 yılında boşanan Ersubaşı, herkesi şaşırtan bir kararla eski kocasına geri dönmüştü.

YENİDEN TEKTAŞ ALINMIŞTI

Eski eşinden gelen evlenme teklifini ‘tektaş’ videosuyla duyuran Damla Ersubaşı, "Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de saygımı da artırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz." demişti.

Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. İddialar karşısında hiçbir sessiz kalan eski karı-koca, henüz bir açıklama yapmadı.