Yaklaşık 1 yıl önce evliliklerini noktalayan ve ayrılığa dayanamayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, ikinci kez nikah masasına oturacak.

'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıl eşi Mustafa Can Keser'le olan 4 yıllık evliliğini ihanet ve şiddet iddiaları üzerine anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

İkili boşanma sonrası ise 2 çocukları için sık sık bir araya gelir olmuştu.

Bunun üzerine çiftin barıştığı düşünülürken, Ersubaşı ve Keser'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Genç çift, sosyal medya üzerinden ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyurdu.

YENİDEN EVLENİYORLAR

Ersubaşı, Keser'den ikinci kez evlilik teklifi aldı.

Instagram hesabından tek taşının videosunu ve fotoğrafını paylaşan Ersubaşı, “Bu kadar çabuk beklemiyordum. Çok duygulandım. Evett!!evettt!tekrardan evet.” notuna yer verdi.

Damla Ersubaşı, eski kocasıyla yeniden evleniyor VİDEO

"MUSTAFA ÖFKELİ VE SİNİRLYİDİ"

Öte yandan daha önce evliliğine dair açıklamalarda bulunan Ersubaşı, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir. Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim.

"TERAPİYLE DÜZELTTİK"

Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da artırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir..." ifadelerini kullanmıştı.