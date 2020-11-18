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    Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok

    "Sihirli Annem" dizisindeki ‘Tuğçe’ karakteriyle çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 07:26
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    Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok

    2018’de 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olan, sonrasında 45 kilo veren 2 çocuk annesi Damla Ersubaşı'nın art arda estetik yaptırdığı iddia edilmişti.

    Damla Ersubaşı bir takipçisinin “Estetikle bambaşka biri oldun” mesajına şu karşılığı verdi:

    "SİZ DE KULLANIN"

    "Bıçak altına yatmıyorum. Sadece güzel Photoshop yapıyorum. Cep telefonunda harika uygulamalar var. Neden siz de denemiyorsunuz?"

    Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok #1

    Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok #2


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