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- Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok
Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok
"Sihirli Annem" dizisindeki ‘Tuğçe’ karakteriyle çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 07:26
2018’de 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olan, sonrasında 45 kilo veren 2 çocuk annesi Damla Ersubaşı'nın art arda estetik yaptırdığı iddia edilmişti.
Damla Ersubaşı bir takipçisinin “Estetikle bambaşka biri oldun” mesajına şu karşılığı verdi:
"SİZ DE KULLANIN"
"Bıçak altına yatmıyorum. Sadece güzel Photoshop yapıyorum. Cep telefonunda harika uygulamalar var. Neden siz de denemiyorsunuz?"