Damla Ersubaşı: Yüzümde estetik yok

"Sihirli Annem" dizisindeki ‘Tuğçe’ karakteriyle çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

2018’de 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olan, sonrasında 45 kilo veren 2 çocuk annesi Damla Ersubaşı'nın art arda estetik yaptırdığı iddia edilmişti.

Damla Ersubaşı bir takipçisinin “Estetikle bambaşka biri oldun” mesajına şu karşılığı verdi:

"SİZ DE KULLANIN"

"Bıçak altına yatmıyorum. Sadece güzel Photoshop yapıyorum. Cep telefonunda harika uygulamalar var. Neden siz de denemiyorsunuz?"







