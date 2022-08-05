Damla Ersubaşı,13 günde 6 kilo verdi

Özel hayatıyla bir süredir gündemde olan Damla Ersubaşı, şimdi de verdiği kilolarla konuşuluyor.

Oyuncu Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla çocuklarının babası Mustafa Can Keser'den boşanmıştı. Ünlü oyuncu ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almış ama ilişkilerini sürdüremedikleri için kısa süre sonra ayrılmıştı.

13 günde 6 kilo

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı 13 günde 6 kilo verdiğini söyledi.

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