Damla Ersubaşı'dan Mustafa Can Keser’e karşı koruma kararı

Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser boşanmak için mahkemeye başvurmuştu

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde basın yolu aracılığıyla eşi Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu.

DARP ETTİ

Daha sonra Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmış ve Keser, iddiaları kabul etmişti.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Boşanma kararı alan çiftin davası açıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e karşı 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.

Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.