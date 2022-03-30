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    Damla Ersubaşı'ndan Mustafa Can Keser itirafı

    Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı, bir itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 08:16
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    Damla Ersubaşı'ndan Mustafa Can Keser itirafı

    Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşu, hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturan ancak geçtiğimiz yıl boşanma kararı alan Damla Ersubaşı, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "SİNİRLİ BİR İNSAN"

    "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım' dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna yanıt veren Damla Ersubaşı, şunları söyledi:

    "Eski eşim (Mustafa Can Keser) sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese, 'Daha küçüksün, erken!' diye uyarırdım"

    Damla Ersubaşı ndan Mustafa Can Keser itirafı #1

    Damla Ersubaşı ndan Mustafa Can Keser itirafı #2



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