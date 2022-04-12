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    Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna eski eşten tepki

    Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın göğüs dekolteli pozuna, eski eşi Mustafa Can Keser tepkisiz kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:21
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    Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna eski eşten tepki

    Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe rolüyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra gündemden düşmemeye başladı.

    Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflarını yayınlayan Damla Ersubaşı, Instagram'dan göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

    Yaşlak 3 kalp koydu

    Bu poza binlerce beğeni ve çok sayıda yorum gelirken bir yorum da iş insanı Evren Yaşlak'dan geldi. Evren Yaşlak, Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna üç tane kalp emojisi koydu.

    Eski eş yorumu beğendi

    Bunun ardından Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, Evren Yaşlak'ın o yorumunu sosyal medyada beğendi.

    Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'nı Instagram'da takip etmemesi ise dikkat çekti.

    Damla pişman

    Katıldığı bir programda eski eşi Mustafa Can Keser'in çok sinirli olduğunu söyleyen Damla Ersubaşı, "Keşke 23 yaşında evlenmeseydim." dedi. Ersubaşı, 23 yaşın evlilik için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

    Damla Ersubaşı nın dekolteli pozuna eski eşten tepki #1

    Damla Ersubaşı nın dekolteli pozuna eski eşten tepki #2

     

    Damla Ersubaşı nın dekolteli pozuna eski eşten tepki #3

    Damla Ersubaşı nın dekolteli pozuna eski eşten tepki #4


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