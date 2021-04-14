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    Damla Sönmez ile Ushan Çakır ayrıldı

    2018 yılında da nişanlanan Damla Sönmez ve Ushan Çakır'dan geçen aylarda üzücü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 12:10
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    Damla Sönmez ile Ushan Çakır ayrıldı

    "Çukur" dizisinde canlandırdığı 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, 2012 yılında beri meslektaşı Ushan Çakır ile aşk yaşıyordu.

    9 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

    Gözde aşıkların 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği ortaya çıktı.Yakınları nikah davetiyesi beklerken çiftten üzücü haber geldi.

    "KISMET"

    Konuyla ilgili konuşan Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" açıklamasını yaptı.

    "DOĞRU İNSANI BULDUM" DEMİŞTİ

    Sönmez, "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" dediği Ushan Çakır ile 2018 yılında da nişanlanmıştı.

    Damla Sönmez ile Ushan Çakır ayrıldı #1Damla Sönmez ile Ushan Çakır ayrıldı #2

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