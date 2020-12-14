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    Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrıldı

    Damla Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır’dan ayrıldı. Sönmez'in, evlilik için beklemekten sıkılarak ilişkiyi noktaladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 12:20
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    Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrıldı

    Karantina döneminde magazin dünyasından gelen ayrılık kararları şaşkınlık yaratırken yollarını ayıran bir diğer çift Damla Sönmez ve Ushan Çakır oldu.

    Üç yıldır nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Damla Sönmez ve Ushan Çakır yüzükleri attı.

    BEKLEMEKTEN USANDI

    Ayrılık kararını veren tarafından Damla Sönmez olduğu ve evliliklerinin gerçekleşmesini beklemekten bıktığı iddia edildi.

    Oyuncu çiftin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Sosyal medyadaki fotoğrafları silen Damla Sönmez, "artık geri dönüşü yok" mesajını verdi.

    2012'de 'Uzun Hikaye' isimli sinema filminin çekimleri sırasında tanışan çiftin arkadaşları aşka dönüşmüştü.

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