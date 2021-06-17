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- Damla Sönmez ve Ushan Çakır barıştı
Damla Sönmez ve Ushan Çakır barıştı
Evlilik hazırlığındayken ayrılan ünlü çift Damla Sönmez ile Ushan Çakır ilişkilerine bir şans daha verdi.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 13:53
- Güncelleme : 17.06.2021 - 13:55
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, üç yıl nişanlı kaldığı kendisi gibi oyuncu Ushan Çakır’dan geçen yıl sürpriz bir kararla ayrılmıştı.
DAMLA EVLENMEK İSTİYOR
Damla Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı iddia edilmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.
KALP KOYDU
Ushan Çakır, Damla Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Sönmez de kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.