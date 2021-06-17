Damla Sönmez ve Ushan Çakır barıştı

Evlilik hazırlığındayken ayrılan ünlü çift Damla Sönmez ile Ushan Çakır ilişkilerine bir şans daha verdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, üç yıl nişanlı kaldığı kendisi gibi oyuncu Ushan Çakır’dan geçen yıl sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

DAMLA EVLENMEK İSTİYOR

Damla Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı iddia edilmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.

KALP KOYDU

Ushan Çakır, Damla Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Sönmez de kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.