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    Damla Sönmez'den makyajsız fotoğraf

    Damla Sönmez, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 10:38
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    Damla Sönmez'den makyajsız fotoğraf

    Son olarak Çukur'da Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    MAKYAJSIZ DAMLA

    Yeni projesi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabını da aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı.

    Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Damla Sönmez den makyajsız fotoğraf #1Damla Sönmez den makyajsız fotoğraf #2

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