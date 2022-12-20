Dan Bilzerian, Nusret'i ifşaladı

Dan Bilzerian, Nusret için "Beni yıllardır darlıyor" şeklinde yorumda bulundu.

Ünlü fenomen Dan Bilzerian, Messi ile Dünya Kupası finalinden sonra fotoğraf çekilmek isteyen Nusret'le ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Beni de rahatsız ediyor"

Nusret'in kendisine yolladığı mesajları ifşa eden profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Messi'nin yaşadığı durumu yıllardır yaşadığını söyledi.

Nusret'in sadece Messi'yi değil, kendisini de sürekli rahatsız ettiğini söyleyen Bilzerian, Nusret'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti.

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