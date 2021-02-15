Euro
8.5068
-0.23%
Dolar
7.009
-0.38%
Altın
409.59
-0.6%
Borsa
1.55
0.77%
Bitcoin
343.525
-0.72%
EXEN Coin
17.34
-2.52%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    Danla Bilic aşkını ilan etti

    Danla Bilic, Dubai'de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez fotoğrafını paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danla Bilic aşkını ilan etti

    Ünlü YouTuber Danla Bilic aşık oldu. Bilic, tatlıcı sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra aşk orucunu bozdu.

    AŞK İLANI

    Bilic, Sevgililer Günü'nde Poyraz Teoman ile birliktelik yaşadığını duyurdu. Sosyal medya fenomeni, "Suç ortağı" notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

    "YATARAK PARA KAZANMIYORUZ"

    Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da Blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi. Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." dedi.

    Danla Bilic aşkını ilan etti #1

    Danla Bilic aşkını ilan etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir