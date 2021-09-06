Danla Bilic çileden çıktı

Sürekli rahatsız edildiğini söyleyen Danla Bilic, sosyal medya hesabından isyan etti.

Son sevgilisi Poyraz Teoman ile ayrılmasıyla gündeme gelen ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatıp sonunda isyan etti.

Kendisini ve arkadaşlarını taciz edenlere tepki gösteren Danla Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"OLAY ÇIKARIRIM"

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."







