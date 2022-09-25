- Haberler
- Magazin Haberleri
- Danla Biliç ile Kubilay Aka arasında aşk iddiası
Danla Biliç ile Kubilay Aka arasında aşk iddiası
Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni bir aşka yelken açtı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2022 - 09:57
- Güncelleme : 25.09.2022 - 10:05
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, iş insanı Yusuf Engin aşkı sona erdi.
Danla Bilic ayrılığı, geçtiğimiz günlerde bir mekan girişince gazetecilerin sorusuna 'çoktan bitti' diyerek resmileştirmişti.
Dün şarkıcı Berkay'ın konserine giden Danla Bilic'in yeni aşkı, magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Kubilay Aka ile aşk yaşıyor
Bilic, yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile gittiği konserde dans etmeye başladı.
Birbirlerine olan yakınlıklarıyla dikkat çeken ikili, sosyal medya hesaplarından da fotoğraf paylaştı.
Danla Bilic'in beyaz kalp emojisi koyduğu fotoğraf, aşk iddiaları doğruladı.
İşte o pozlar...