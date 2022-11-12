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    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı

    Şarkıcı Berkay'ın konser çıkışında ilişkilerini el ele duyuran çiftten kötü haber geldi. Danla Kubilay ilişkisi 1.5 ay sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 14:07
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    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı

    Sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile bir döneme damga vuran Çukur dizisinde Celasun'u oynayan Kubilay Aka arasında aşk filizleri yeşermişti.

    Berkay konserinde ilişkilerini gözler önüne seren çift, takipçilerinin onayından da geçmişti.

    Çiçeği burnunda çift, öpücüklü videoların yanı sıra aşk pozlarıyla da dikkat çekti.

    Danla Biliç'in katıldığı canlı yayında 'Kubilay düşünebilir ama ben evlilik düşünmüyorum' ifadeleri ise kafaları karıştıran unsur olmuştu.

    İlişkileri sonlandı

    Canlı yayın sonrasında ikilinin sorunlar yaşadığı düşünülürken, beklenen haber de geldi.

    2. Sayfa'nın haberine göre, henüz ilişkilerinin 1.5 ayında olan çift, ayrıldı.

    Ayrılığın hemen sonrasında ise Kubilay Aka yarı çıplak fotoğraf paylaştı.

    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı #1

    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı #2

    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı #3

    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı #4

    Danla Biliç ile Kubilay Aka ayrıldı #5


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