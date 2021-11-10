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Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı

Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı

Çok sevdiği kedisini kaybeden Danla Bilic, çok üzgün olduğunu ve toparlanmaya çalıştığını söyledi.