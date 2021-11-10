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- Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı
Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı
Çok sevdiği kedisini kaybeden Danla Bilic, çok üzgün olduğunu ve toparlanmaya çalıştığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 14:27
Geçtiğimiz günlerde kedisi Patates'i kaybeden ünlü sosyal fenomeni Danla Bilic, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
"ÇOCUĞUM GİBİYİDİ"
Kedisinin vefatından sonra zor günler geçiren Danla Bilic, "Çocuğum gibi seviyordum kedimi. Maalesef kaybettim. Çok üzüldüm, toparlanmaya çalışıyorum.
"BOŞLUĞA DÜŞTÜM"
Hayvanları çok seviyorum, Kedimin ölümüyle yıkılıp, büyük bir boşluğa düştüm ama inşallah atlatacağım" dedi.