Euro
11.3669
0.65%
Dolar
9.8409
1.12%
Altın
576.29
0.53%
Borsa
1.616
0.05%
Bitcoin
657.740
0.40%
BTXN Coin
22.92
0.92%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı

    Çok sevdiği kedisini kaybeden Danla Bilic, çok üzgün olduğunu ve toparlanmaya çalıştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı

    Geçtiğimiz günlerde kedisi Patates'i kaybeden ünlü sosyal fenomeni Danla Bilic, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    "ÇOCUĞUM GİBİYİDİ"

    Kedisinin vefatından sonra zor günler geçiren Danla Bilic, "Çocuğum gibi seviyordum kedimi. Maalesef kaybettim. Çok üzüldüm, toparlanmaya çalışıyorum.

    "BOŞLUĞA DÜŞTÜM"

    Hayvanları çok seviyorum, Kedimin ölümüyle yıkılıp, büyük bir boşluğa düştüm ama inşallah atlatacağım" dedi.

    Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı #1

    Danla Bilic: Kedimin ölümü beni yıktı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir