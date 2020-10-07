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    Danla Biliç, kendisine104 bin TL'lik çanta hediye etti

    Sosyal medya fenomeni Danla Biliç doğum gününde kendine dudak uçuklatan bir hediye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 03:12
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    Danla Biliç, kendisine104 bin TL'lik çanta hediye etti

    YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı.

    104 BİN TL'YE ÇANTA ALDI

    Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.

    Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.

    Danla Biliç, kendisine104 bin TL lik çanta hediye etti #1

    PAYLAŞIM BAŞINA 100 BİN TL KAZANIYOR

    Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.

    Danla Biliç, kendisine104 bin TL lik çanta hediye etti #2

    Danla Biliç, kendisine104 bin TL lik çanta hediye etti #3

    Danla Biliç, kendisine104 bin TL lik çanta hediye etti #4

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