Danla Biliç, kendisine104 bin TL'lik çanta hediye etti

Danla Biliç, kendisine104 bin TL'lik çanta hediye etti

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç doğum gününde kendine dudak uçuklatan bir hediye aldı.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı.

104 BİN TL'YE ÇANTA ALDI

Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.

Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.

PAYLAŞIM BAŞINA 100 BİN TL KAZANIYOR

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.