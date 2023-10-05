Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal'la aşk yaşıyor YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yeni sevglisi Çakal ile dudak dudağa poz verdi.

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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü fenomen, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Bilic'in doğum gününe dudak dudağa verdiği pozu damga vurdu.

Dudak dudağa

En son oyuncu Kubilay Aka ile kısa bir beraberlik yaşayan Danla Bilic, şimdi de ünlü rapçi ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Doğum gününde ortaya çıkan yeni aşkı sosyal medyayı salladı. Ünlü fenomenin, İmdat İmdat şarkısıyla büyük ses getiren rapççi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıktı.