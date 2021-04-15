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    Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir gözlerden uzak ekonomist sevgilisi Poyraz Teoman’la aşk yaşıyor
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:18
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    Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da

    Danla Bilic, ekonomist sevgilisi Poyraz Teoman’la Tulum’da tatil yapıyor. İlişkisini gözden uzakta yaşamak isteyen ünlü fenomen kural bozdu.

    Çift, bu sefer şaşırtan bir hamle yaparak romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

    "TÜRKİYE UYAN"

    Danla Bilic, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist Poyraz Teoman'la hamak keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. 5 milyon 700 bin takipçisi olan Bilic o anları; "Türkiye uyanır mısın post attım" diye yazdı.

    ANNESİ FOTOĞRAFI KALDIRTTI

    Annesi tarafından uyarılan Bilic, daha sonra hamaktaki fotoğrafı sildi. Ünlü fenomen düzeltmeyle ilgili şöyle yazdı: "Annem 'nazar değer' dedi, yok şaka 'ayıp' dedi."

    Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman la Tulum da #1

    Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman la Tulum da #2

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