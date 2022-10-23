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    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı

    Arkadaşlıklarıyla sosyal medyada çokça konuşulan Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç dostluğu kaldığı yerden yeniden başladı. İkili, barıştıklarını dans ederek duyurdu.
    • 23.10.2022 - 09:32
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    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı

    Sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile Kerimcan Durmaz, birlikte çektiği videolar ve çıktıkları seyahatler sonrası, arkadaşlıklarını noktalamıştı.

    Takipçileri tarafından sevilerek takip edilen dostluğun bitişini Kerimcan Durmaz, "Birkaç kez Danla Biliç'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'menajerimle görüşmen gerekiyor' dedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım" ifadeleriyle açıklamıştı.

    Uzun süredir yan yana görüntülenmeyen ikilinin ani barışması magazin gündemine oturdu.

    Konserde barış dansı

    Hayranları tarafından barışmalarının beklendiği Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç, Zeynep Bastık konserinde barıştıklarını gözler önüne serdi.

    "Yeto bu ayrılık"

    Danla ile dans ettikleri anları sosyal medyadan paylaşan Durmaz, "Yeto bu ayrılık" notunu düştü.

    İşte ikilinin barış dansı...

    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı VİDEO

    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı #1

    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı #2

    Danla Biliç ve Kerimcan Durmaz barıştı #3


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