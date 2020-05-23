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Danla Biliç'ten bira paylaşımı
Makyaj videolarıyla fenomen haline gelen Danla Biliç'in, sosyal medya hesabından alkol aldığı anları paylaşması, takipçilerinin dikkatini çekti.
- Haber Merkezi
- 23.05.2020 - 17:11
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, karantina günlerini arkadaşlarıyla beraber geçiriyor.
BİRALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Bu dönemde de Instagram hesabı üzerinden çok sık paylaşım yapan Danla Biliç, bu kez evinin bahçesinde arkadaşıyla tavla oynadığı anları yayınladı.
Biliç'in paylaşamındaki biralar ise Ramazan'ın son gününde, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Biliç, kısa bir süre sonra o paylaşamını kaldırdı.