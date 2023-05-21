Dans etmeye doymadı! Hadise'nin cesur sahne şovu gündem oldu Dünkü konserinde Murda ile yeni şarkısını seslendiren Hadise, derin göğüs dekolteli elbisesi ile yaptığı dansı sosyal medyada eleştirildi.

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Şarkıcı Hadise, gündem olmaya devam ediyor.

Cesur sahne kostümleri, yaşadığı aşklar, dans şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, şimdilerde Murda ile çıkardığı yeni şarkısının tanıtımı için gündemde.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü şarkıcı, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Murda ile dans şov

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Hadise, dün ise Murda ile hayranlarının karşısına çıktı.

Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sahne alan Hadise, birlikte yeni şarkılarını seslendirdikleri sırada meşhur dansını yaptı.

Eleştirildi

Bu sırada ağız hareketi ile dikkat çeken şarkıcı, kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirin odağında oldu.

Öte yandan iki ismin samimi hareketleri de akıllara Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Murda ile yakınlığını kıskanmasını getirdi.

Dans şovu ise saniye saniye kaydedildi.