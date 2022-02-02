David Beckham'dan Victoria Beckham itirafı geldi

David Beckham'ın, modacı eşi Victoria Beckham ile ilgili itirafı herkesi şaşırttı.

Bir programa katılan İngiliz eski futbolcu David Beckham, modacı eşi Victoria Beckham hakkında konuştu. İtirafta bulunan Beckham, çocuklarının annesinin 25 yıldır aynı şeyleri yediğini açıkladı.

"25 YILDIR DĞEİŞMEDİ"

Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, “Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim” ifadelerini kullandı.

Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söyledi.

"FAVORİ AKŞAMLARIMDANDI"

“Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" diyen dört çocuk babası David Beckham, “Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum." dedi.