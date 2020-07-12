David Beckham'ın oğlu evleniyor

David ve Victoria Beckham çiftinin 21 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, oyuncu sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, bir süredir Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz ile beraberdi.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Genç çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Birlikteliklerini resmiyete döken Beckham ve Peltz, mutlu haberi Instagram hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla açıkladı.

"SENİN AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN"

Nişanlısı ile çekilen fotoğrafını paylaşan Peltz, şu notu düştü:

"Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim."

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"

Brooklyn Becham ise aynı kareyi şu sözlerle paylaştı:

"İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim."