David Bowie'nin el yazısı şarkı sözü 126 bin dolara satışa çıkıyor Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmada satılacak.

ensonhaber.com

7 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie'nin el yazısı ile yazdığı şarkı sözleri için harekete geçildi.

69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözleri, açık artırmada satılacak.

126 bin dolara kadar alıcı bulması beklenilen şarkı sözleri, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor.

Yarın satışta olacak

Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.

Müzayedede satılacak hatıra eşyalar, bir serginin parçası olarak 2013'ten 2018'e kadar dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeden önce Londra'daki V&A Müzesi tarafından sergilendi.

Müzik kataloğu 250 milyon dolara satıldı

Müzayedede ayrıca Oasis grubunun şarkı yazarı Noel Gallagher'in, grubun diğer hit şarkılarıyl birlikte “She’s Electric,” “Going Nowhere” ve “Champagne Supernova” şarkılarının sözlerini içeren şarkı sözü kitabı da satışta.

1971'de ölen The Doors grubunun efsanevi solisti Jim Morrison'ın el yazısıyla yazılmış sözlerini içeren bir sayfa da açık artırmada satın alınabilecek.

David Bowie'nin “Starman” adlı şarkısına ait el yazısı sözler, daha önce 208 bin dolara alıcı bulmuştu.

Geçen yıl Bowie'nin müzik kataloğu, Warner Chappell Music tarafından 250 milyon dolara satın alınmıştı.

"Mihenk taşı özelliği taşıyor"

Warner Chappell Music'in CEO'su Guy Moot, "Bunlar sadece sıra dışı şarkılar olmakla kalmıyor, modern müzik tarihini sonsuza dek değiştiren mihenk taşları olma özelliği de taşıyor." demişti.