Davut Güloğlu kızının mezuniyet töreninde sahne aldı! Şeyma Su yorum yağmuruna tutuldu

Bir dönemin popüler isimlerinden ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
"RESSAM KIZIM"
Kızıyla büyük gurur duyan Güloğlu, "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
SAHNEYE ÇIKTI
Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Davut Güloğlu, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Ünlü şarkıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.