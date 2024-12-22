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Haber Merkezi

Karadeniz müziğinin en bilinen isimlerinden biri olan Davut Güloğlu, siyasetten müzik sahnesine geri döndü.

Güloğlu, yeni çıkardığı şarkıyla Türkiye ve Özbekistan müziğini buluşturdu.

Sanatçı, Özbek şarkıcı Gulinur ile özel bir düet gerçekleştirdiği yeni şarkısı “Dog’loro Dushdim” ile hayranlarının karşısına çıktı. Türk müziğinin ahengiyle bezenmiş bu özel düet, dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

"MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İLE ATA TOPRAKLARIMIZDA BİR BAĞ KURDUK"

Yeni şarkısını duyuran Davut Güloğlu, "Gulinur ile gerçekleştirdiğimiz bu özel düette müziğin birleştirici gücüyle ata topraklarımız arasında bir bağ kurduk.Dinleyin, yorumlarınızla destek olun, ve bu kültürel yolculuğa siz de eşlik edin!" ifadelerini kullandı.

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