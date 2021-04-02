Davut Güloğlu, Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Davut Güloğlu, 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi hakkında "Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım" diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 2016 yılında Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılıp katılmayacağının sorulması üzerine ‘Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım’ demişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sıla'nın bu açıklamaları sonrasında ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Sıla Gençoğlu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan suç duyurusunda bulundu. Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesini sundu.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 248 asker, polis ve vatandaşın şehit düştüğü, halkın büyük mücadelesiyle birlikte darbe girişiminin bertaraf edildiği, darbe girişimi sonrasında ‘Demokrasi nöbeti’ olarak adlandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingine 5 milyon kişinin katılım sağladığı vurgusu yapılan dilekçede, Sıla Gençoğlu'nun ‘Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım’ ifadelerine yer verildi.

"DAVUT GÜLOĞLU DERİN ÜZÜNTÜ DUYDU"

Sıla'nın bu sözleri nedeniyle Davut Güloğlu’nun derin üzüntü duyduğu, bu sözlerin kamu güvenliği açısından açık tehlike oluşturduğu belirtildi. Sıla Gençoğlu’nun beyanlarının toplumun her kesiminden tepkiler aldığı vurgulandı.

SILA "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" TEN CEZALANDIRILMALI

Dilekçede, Sıla Gençoğlu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan cezalandırılması istendi.

DAVUT GÜLOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin konuşan Davut Güloğlu’nun avukatı Fırat Söylemez, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi gerçekleşmişti. Ciddi bir katılım söz konusuydu. Burada Davut Bey de bulunmuştu. Bu mitingle alakalı Sıla Gençoğlu’na mitinge katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, ‘hayır katılmayacağım, böyle bir şovun içerisinde de yer almayacağım’ şeklinde bir beyanı olmuştu. Bu beyan çok ciddi tepkiler çekti. Bu eleştirilerden birisini de Davut Bey gerçekleştirmişti. Bu eleştiri Sıla Gençoğlu tarafından bize göre kötü niyetli olarak mahkemelere taşındı. Bununla alakalı olarak müvekkilimiz hakkında hem hukuk hem ceza davası açıldı. Ceza davasında adli para cezası verildi, hüküm kesinleşti. Tazminat davasında Davut beyin eleştiri mahiyetindeki sözün haksız tahrik altında söylendiği kanaatini getirdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ESASTIR ANCAK BU ÖZGÜRLÜK DE SINIRSIZ DEĞİLDİR"

Bugün yaptığımız suç duyurusu ise, Sıla’nın ‘şov yapıyorlar’ şeklindeki beyanıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” maddesinin alenen ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldı. İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz”





OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir televizyon programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, ‘Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım’ diyen Sıla Gencoğlu için "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Sıla’nın şikayeti üzerine yargılanan Güloğlu, ‘hakaret’ suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin liralık manevi tazminat davası açmış, davayı kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu’nun 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.